Експерт відзначає поліпшення динаміки промвиробництва в Україні

Травневий показник промислового виробництва дає підстави вважати, що уповільнення промвиробництва, яке спостерігалося з початку року, добігає кінця.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

При цьому він зазначив, що для того, аби зрозуміти, чи є травневе поліпшення показника промвиробництва тенденцією, потрібно дочекатися статданих за червень.

У теж час О.Вальчишен підкреслив, що в цілому динаміку промвиробництва в Україні, як і раніше, диктує ситуація на основних ринках збуту українського експорту.

«Ситуація все ще залишається хиткою - помітно, що в економіці відбувається уповільнення, яке можливо вже межує з рецесією, дані про промвиробництво за 4 місяці 2012 р. це підкреслили. Проте дані за 5 місяців 2012 р. з промвиробництва кажуть, що уповільнення призупиняється. Ключове питання в тому, чи зможе глобальна економіка уникнути повальної рецесії, або все ж частина світу, яку не називають поки промислово розвиненими країнами, зростатиме, але набагато повільніше, ніж в 2011 році »- відзначає експерт.

Також О.Вальчишен вважає, що влада Китаю може надати додатковий стимул для розвитку економіки, що підтримає ціни на ресурсних ринках.

«У такому сценарії Україна може отримати зростання промвиробництва на 2%» - говорить експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року склало 1%.

У січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,7%, в травні 2012 року проти квітня - 1,9%.

Зростання промвиробництва в травні 2011 року до травня 2010 року склало 8,6%, до квітня - 0,9%, січень-травень 2011 року до січня-травня 2010 року - 8,5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограми економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.