«АвтоКрАЗ» виготовив спільно з індійцями новий броньований автомобіль

ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у партнерстві з індійською компанією SHRI LAKSHMI DEFENCE SOLUTIONS LTD (SLDSL) (м. Канпур) створило новий броньований автомобіль КрАЗ-01-1-11/SLDSL, повідомляє прес-служба підприємства.

Базою броньовика став повнопривідний автомобіль-шасі КрАЗ-5233ВЕ колісної формули 4х4 з правостороннім розташуванням керма, оснащений 330-сильним двигуном ЯМЗ-238ДЕ2. Індійські фахівці здійснили бронювання важливих компонентів автомобіля - кабіни, силової установки, паливних баків, акумулятора, елементів трансмісії і транспортного модуля.

KrAZ-01-1-11/SLDSL - багатоцільовий автомобіль у виконанні "бронетранспортер" - призначений для оперативної доставки особового складу військових підрозділів і їх вогневої підтримки, може використовуватися як носій різного озброєння і військового устаткування.

Надійний захист від впливу стрілецького озброєння і зброї масового ураження забезпечують: цільний кузов несучої конструкції, посилений броньовою сталлю, подвійні двері та бічні стінки, простір між якими заповнено вибухозахисним матеріалом товщиною 25 мм, конструкція підлоги, що складається з трьох стінок, які утворюють клиноподібний днище, розсіюючи ударну хвилю.

Броньовик KRAZ-01-1-11/SLDSL розрахований на транспортування 12 бійців, він обладнаний поворотною баштою Rigel MK1 з кутом обертання 360 °, 8 амбразурами усередині автомобіля і засобами зв'язку: аудіовізуальної системою спостереження з кутом повороту 360 ° і камерами - нічного бачення і заднього виду з півкілометрової дальністю огляду.

Рівень захисту броні вертикальних стінок, куленепробивного скла броні моторного відсіку відповідає рівню 3А по STANAG 4569.

Вибухозахисні матеріал підлоги та бокових стінок THIKA MINEPLATE перевершує вимоги НАТО STANAG 4569 рівень 2.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» в 2011 році збільшило промвиробництво на 7%, зробивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.