ЄС вперше з 1996 року скасував загороджувальні мита на українську селітру

Брюссель. 17 червня закінчився термін дії антидемпінгових мит ЄС на нітрат амонію з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це було опубліковано в «Офіційному журналі» ЄС 16 червня.

У повідомленні наголошується, що Єврокомісія не отримала обгрунтованих запитів щодо перегляду рішення про антидемпінгові заходи, у зв'язку з чим термін їх дії закінчився 17 червня.

Відповідно до рішення Ради ЄС від 14 червня 2010 року, що продовжує термін дії антидемпінгових мит на імпорт нітрату амонію і добрив, що містять понад 80% нітрату амонію, антидемпінгові мита на такі товари з України становили від 29,26 до 33,25 євро за тонну .

Власником усіх українських виробників аміачної селітри є Ostchem Holding, що входить до Group DF Дмитра Фірташа. До неї входять концерн "Стирол", черкаський і сєверодонецький "Азоти", а також "Рівнеазот". Обсяг виробництва аміачної селітри в 2011 році — 2,44 млн т.

За оцінкою експертів, поточна вартість аміачної селітри на ринках Західної Європи становить 260-280 євро за тонну (близько $330-350). Для порівняння, українська аміачна селітра продається по $310 за тонну (FOB Чорне море) і $330 за тонну (DAF кордон Україна-ЄС).