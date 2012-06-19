Запорізький губернатор закликає Азарова прискорити введення спецмита на імпорт авто

Губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко закликає прем'єр-міністра Миколу Азарова сприяти якнайшвидшому опублікуванню та набуттю чинності рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування спеціального мита на імпорт легкових авто.

Про це йдеться в зверненні О.Пеклушенка до прем'єр-міністра, текст якого має УНІАН.

За словами голови Запорізької ОДА, «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, Запоріжжя), який є одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств та роботодавців Запорізької області, в 2008-2011 рр.. скоротив обсяги виробництва в 4,2 рази (у 2008 році заводом виготовлено 257,6 тис. авто, а в 2011 - тільки 60,9 тис.).

При цьому він зазначає, що з 2010 року на українському ринку темп зростання імпорту випереджає темп росту автовиробництва в 1,5 рази, при цьому в період 2008-2010 років частка імпорту легкових автомобілів зросла з 52% до 68%, а в 2011 році вона склала 72%, в 2010 році обсяг імпорту автомобілів до України зріс на 70% до 2009 року, в 2011 році - на 84,3%.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі прийняла рішення про підвищення мит на імпортні автомобілі, однак документ ще не опублікований і не набув чинності.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день є всі підстави для збільшення мит.

7 червня заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Мінекономрозвитку Володимир Горник під час круглого столу «Перспективи розвитку автомобілебудування України до 2020 року» повідомив, що міністерство пропонує переглянути ставки ввізного мита на автомобілі - з 10% до 25%.

Також в травні цього року провідні українські автовиробники та Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступали за обмеження імпорту автомобілів, вважаючи, що на сьогоднішній день в галузі склалася критична ситуація.