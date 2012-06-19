ЄБРР має намір кредитувати фармкомпанію «Дарниця» на 25 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати українській фармацевтичній компанії «Дарниця» кредит на 25 млн євро, йдеться в повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планують спрямувати на фінансування модернізації та розширення існуючих виробничих потужностей компанії «Дарниця».

За інформацією ЄБРР, остаточне рішення про надання кредиту планують прийняти 24 липня 2012 року.

Також повідомляється, що загальна вартість даного проекту складає 44,4 млн євро.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» організовано понад 70 років тому. У 1994 році була проведена реорганізація хіміко-фармацевтичного об'єднання «Дарниця» в ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

В даний час фармацевтична фірма «Дарниця» - найбільший виробник лікарських препаратів в Україні, займає лідируючу позицію на фармацевтичному ринку України та активно експортує продукцію в країни ближнього і далекого зарубіжжя.

На сьогодні фірма «Дарниця» виробляє близько 300 найменувань лікарських засобів на виробничих площах понад 30 тис. кв. м.