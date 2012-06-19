Говорити про тенденцію до поліпшення економічної активності в Україні ще рано - експерти

На думку експертів, попри доволі позитивні статистичні дані щодо динаміки промислового виробництва в Україні у травні, говорити про тенденцію до поліпшення економічної активності в Україні ще рано.

«Незважаючи на поліпшення показників промвиробництва у травні, ми не чекаємо істотного поліпшення загальної економічної активності, поки не буде видно чітких ознак відновлення зовнішнього попиту на традиційні статті українського експорту – металургію і машинобудування», - відзначила у коментарі УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

Вона нагадала, що зростання промислового виробництва прискорилося у травні до 1% р/р з 0,0% р/р у квітні, значно перевищивши як консенсус-прогноз агентства Bloomberg (-0,5% р/р), так і «доволі оптимістичні очікування» Dragon Capital (+0,7% р/р).

О.Бєлан повідомила, що локомотивом зростання минулого місяця стала хімічна галузь, обсяги виробництва в якій збільшилися на 15% р/р (у порівнянні з +11% у квітні): користуючись високими експортними цінами на аміак, хімічні підприємства виходять на повний рівень завантаження. Харчова промисловість показала зростання на 3,0% р/р у порівнянні з "мінус" 2,1% у квітні, сприяючи поліпшенню загального показника по промисловості. «Хоча поліпшення у цій і деяких інших галузях може бути частково викликане «ефектом календаря»: у травні цього року було 20 робочих днів проти 19 у травні 2011 р.», - сказала О.Бєлан.

Також вона відзначила прискорення зростання виробництва електроенергії завдяки подальшому відновленню експортних поставок. Водночас традиційні локомотиви зростання промисловості показали слабкі результати: зниження обсягів випуску в металургії прискорилося до "мінус" 1,1% р/р (з "мінус" 0,2% у квітні), а зростання в машинобудуванні сповільнилося до +0,5% р/р (з +6,5% у квітні) через слабкий зовнішній попит.

«Ми як і раніше вважаємо, що завдяки збільшенню бюджетних витрат напередодні парламентських виборів споживання домашніх господарств надаватиме підтримку економічному зростанню в поточному році. Ми підтверджуємо наші прогнози за обсягами промислового виробництва і темпами зростання реального ВВП на 2012 р. на рівні 1,5% і 2,2% р/р відповідно», - повідомила О.Бєлан.

При цьому вона вважає, що темпи зростання внутрішнього споживання, ймовірно, різко сповільняться у 2013 р. у зв'язку з очікуваним посиленням бюджетної політики після виборів.

«Ми розраховуємо, що стан світової економіки наступного року покращиться і зовнішній попит на українські товари поступово відновлюватиметься, компенсуючи уповільнення внутрішнього попиту. Але показники економічного зростання залишаться помірними: ми чекаємо, що у 2013 році зростання промислового виробництва і реального ВВП становитимуть відповідно 4,5% і 3,5% р/р», - повідомила експерт.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» називають основною причиною відмінності травневих статданих Держстату щодо промвиробництва від очікувань консенсус-прогнозу несподіване зростання в хімічній промисловості та енергосекторі.

«На нашу думку, така розбіжність пояснюється досить несподіваним зростанням у хімічній промисловості (14,9%), а також збільшенням обсягів виробництва в енергетичному секторі (5,8%). Водночас основна галузь промисловості (металургія) в травні знову продемонструвала погіршення динаміки ("мінус" 1,1% р/р) проти зниження лише на 0,2% місяцем раніше», - кажуть аналітики банку.

На їхню думку, ця новина свідчить про можливість збереження позитивної динаміки у промисловості, навіть попри те, що металургія, як і раніше, демонструє зниження.

«Ми підтверджуємо наш прогноз щодо річних темпів зростання промислового виробництва на рівні 2,4%» - відзначають в «ІНГ Банк Україна».

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