Парламент визначив засади створення і функціонування індустріальних парків

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про індустріальні парки» (№8396), врахувавши всі пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 265 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

В законі визначені основні засади створення і функціонування індустріальних парків.

В ньому передбачено, що земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам: належати до земель промисловості; бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією; площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок має становити не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів.

В законі виписані умови використання земельної ділянки у межах індустріального парку. В ньому визначено, що джерелами фінансування облаштування індустріального парку можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

В законі виписані порядок та умови створення індустріальних парків.

Передбачено, що індустріальний парк створюється на строк не менше 30 років.

Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку. Вибір керуючої компанії індустріального парку, створеного на землях державної чи комунальної власності, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу в порядку, визначеному цим Законом. Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, перебувають у приватній власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно.

Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним за погодженням з орендодавцем.

В законі визначені права та обов’язки ініціатора створення індустріального парку, а також права та обов’язки керуючої компанії індустріального парку.

Також в законі визначені умови здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. Відповідно до закону, державна підтримка облаштування індустріальних парків може здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством. Уповноважений державний орган, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад у порядку, передбаченому законодавством, щороку подають пропозиції до проекту Державного бюджету України та проектів рішень про відповідні місцеві бюджети щодо фінансової підтримки облаштування індустріальних парків.

В законі зазначено, що метою державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків керуючим компаніям та ініціаторам створення − суб’єктам господарювання за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік, надаються безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків.

В перехідних положеннях передбачено, що у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк не менше 30 років.

Також вносяться зміни до статті 287 Митного кодексу України. Ними передбачено, що при ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються: устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення – суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних парків; устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних парків для провадження господарської діяльності у межах індустріальних парків.

Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів затверджуються уповноваженим державним органом у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.