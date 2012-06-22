УкрФА просить Кабмін сприяти впровадженню коректної статистики щодо експорту феросплавів

Українська асоціація виробників феросплавної продукції (УкрФА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням сприяти запровадженню коректної статистики щодо експорту феросплавів з України та надати в Мінекономіки дані щодо агресивного зростання імпорту феросплавів в Україну.

Про це йдеться у прес-релізі УкрФА, переданому УНІАН.

В УкрФА підкреслюють, що некоректні статистичні дані, які стосуються експорту феросплавів, негативно впливають на вирішення питання щодо впровадження спеціального розслідування стосовно агресивного імпорту феросплавної продукції в Україну.

«Українські виробники феросплавної продукції вже кілька років зазнають значної шкоди внаслідок масового, постійно зростаючого, неконтрольованого з боку держави, імпорту феросплавів в Україну. УкрФА вже кілька разів зверталась до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зі скаргами проти масового імпорту феросплавів в Україну. Проте постійно отримувала відмову у порушенні спеціального розслідування через, серед іншого, невідповідність даних виробників статистичним даним», - йдеться у зверненні УкрФА.

В Асоціації пояснюють, що розбіжність у статистичних даних щодо експорту феросплавів з території України виникає тому, що не виробники феросплавів, а інші компанії - резиденти України (які купують феросплави у виробників) здійснюють подальший перепродаж придбаних феросплавів за кордон та, користуючись наявністю у заводів-товаровиробників брокерських ліцензій, замовляють послуги щодо митного декларування товару для його експорту.

«Заводи-товаровиробники є декларантами під час митного оформлення товару, який покупці перепродають за кордон. Цілком очевидно, що декларант не є продавцем товару, а лише надає брокерські послуги продавцю та/або покупцю товару, а отже, такі продажі не можуть обліковуватись ані Державною митною службою (ДМС) України, ані Держкомстатом України як безпосередній експорт заводів-товаровиробників з України в інші країни», - підкреслюють в УкрФА.

Асоціація також повідомляє, що вже звернулася до ДМС України з проханням надати дані щодо фактичного експорту феросплавів з України, який було здійснено безпосередньо заводами-товаровиробниками, а також - провести перевірку даних щодо зростання обсягів імпорту в Україну феросплавної продукції.

УкрФА просить ДМС України «після встановлення фактів значного зростання імпорту в Україну зазначених вище товарів, у порядку ч.1 ст.5 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», повідомити Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) про встановлені факти, та рекомендувати почати спеціальне розслідування відносно таких фактів», - резюмує УкрФА та звертається до Кабміну з проханням, щоб уряд, зі свого боку, сприяв контролю за вирішенням питань, які Асоціація підняла перед Державною митною службою України.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня УкрФА надіслала листа до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з проханням відкрити спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю до України.

Як зазначається в листі УкрФА, зростання імпорту феросилікомарганцю до України в 2011 році порівняно з 2010 роком становило 144%. Як наслідок національні виробники феросилікомарганцю були змушені (у 2011 році порівняно з 2010 роком) зменшити обсяги виробництва даного сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році порівняно з 2010 роком частка національного виробника у споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. При цьому залишки готової продукції зросли на 70%.