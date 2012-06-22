Fitch підтвердило рейтинг "Метінвесту" на рівні "B"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) холдингу "Метінвест" за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "B", в національній валюті "B +", за національною шкалою - на рівні "AA + (ukr)", прогноз "стабільний ". Про це повідомляється на сайті Fitch.

Також підтверджені короткострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні "В" і національний короткостроковий рейтинг "F1 + (ukr)".

Рейтинг поворотності активів компанії по пріоритетному незабезпеченому боргу підтверджений на рівні "RR4".

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).