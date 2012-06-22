У спільний із Росією холдинг «Росбелавто» Білорусь внесе 75% мінус одна акція МАЗу

Мінськ. У спільний холдинг «Росбелавто» Білорусь внесе 75% мінус одна акція МАЗа.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

Він підкреслив, що саме таку пропозицію зробили російській стороні і отримали позитивну відповідь.

«Таку схему об'єднання схвалив і президент Білорусі. Значить, думаю, холдинг буде створений на таких умовах», - сказав В.Семашко.

Він нагадав, що була довга дискусія щодо ринкової вартості МАЗу. У підсумку білоруське підприємства оцінено в 1,1 млрд доларів.

«І учасники процесу визнали оцінку справедливою. Ринкова вартість російського КамАЗу склала 1,6 млрд дол", - підкреслив В.Семашко.

Він зазначив, що спочатку об'єднання активів в рамках холдингу «Росбелавто» передбачалося здійснити на паритетній основі. Але при цьому холдингу «Ростехнології» належить 49,9% акцій КамАЗу, а МАЗ на 100% належить державі.

«Як показали розрахунки, якщо КамАЗ внесе 49,9% акцій, що належать державі, то МАЗу треба вносити 75%. Але щоб у нас був вплив на ці процеси, ми хочемо 25% плюс одна акція залишити в Білорусі, а 75% мінус одна акція віддати в холдинг. Тим самим ми досягнемо паритетності сторін. І тоді рішення будуть прийматися консенсусом. І ніхто з учасників холдингу не відчує себе ущемленим», - підкреслив В.Семашко.

Як повідомляв УНІАН, у квітні В.Семашко заявив, що Білорусь розраховує на швидке рішення про створення холдингу МАЗу і КамАЗу.