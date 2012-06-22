СКМ домовляється про будівництво заводу «Hyundai» на території Дружківського машзаводу

Компанія СКМ веде переговори про будівництво заводу з виробництва швидкісних поїздів «Hyundai» на території Дружківського машинобудівного заводу в Донецькій області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Дружківському міськраді, про це заявив мер міста Валерій Гнатенко.

За його словами, на сьогоднішній день ведуться переговори між українською компанією СКМ та представниками південнокорейської компанії «Hyundai», філії якої знаходяться в багатьох країнах світу, про будівництво їхнього заводу на території ВАТ «Дружківський машинобудівний завод».

«Розміщення заводу в нашому місті дасть можливість не тільки поповнити бюджет, але й підняти престиж Дружківки... Потяги цієї фірми під час Євро-2012 почали курсувати залізницями нашої країни», - сказав В. Гнатенко.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» в числі інших підприємств входить в науково-виробничу компанію «Гірські машини», яка є найбільшою компанією в Україні з виробництва гірничошахтного устаткування.

Дружківський машзавод в свою чергу - це найбільший в СНД виробник гірничошахтного обладнання, а за окремими його видами (механізовані кріплення, шахтні й гірничорудні вагонетки) є монополістом у Східній Європі.

СКМ («Систем Кепітал Менеджмент») - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.