У Черкасах блискавка влучила у завод Фірташа. Технологічний процес у цехах не припинявся

Сьогодні в 00.26 у Черкасах під час грози кульова блискавка влучила у дах одного з цехів ПАТ «Азот».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, пошкоджено 20 кв. м утеплювача, яким вкрито бетонний дах будівлі.

Під час події спрацювала захисна автоматика, на яку відреагували усі аварійно-рятувальні служби підприємства.

Технологічний процес у цехах не припинявся.