СКМ заявляє, що не веде переговори з Hyundai про виробництво електропотягів на базі свого підприємства

Група СКМ, що належить бізнесмену Рінату Ахметову, не веде переговорів із компанією Hyundai про організацію виробництва пасажирських електропоїздів на базі Дружківського машинобудівного заводу в Донецькій області.

Так УНІАН у групі СКМ прокоментували інформацію про переговори з корейською корпорацією Hyundai про виробництво електропоїздів на базі ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», що входить до групи СКМ.

«Що стосується угод із компанією Hyundai, то зараз ніякі переговори з нею не проводяться», - повідомили в СКМ.

За інформацією прес-служби групи, наразі на Дружківському машинобудівному заводі (входить до НВК «Гірничі машини») «реалізуються масштабні проекти з концентрації виробництва, модернізації технічного фонду та соціально-побутової інфраструктури».

Нагадаємо, раніше Дружківська міськрада з посиланням на мера міста Валерія Гнатенка, повідомила, що СКМ веде переговори про будівництво заводу з виробництва швидкісних поїздів Hyundai на території Дружківського машинобудівного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» серед інших підприємств входить до науково-виробничої компанію «Гірничі машини», яка є найбільшою компанією в Україні з виробництва гірничошахтного обладнання.

Дружківський машзавод у свою чергу – це найбільший у СНД виробник гірничошахтного обладнання, а за окремими його видами (механізовані крепи, шахтні й гірничорудні вагонетки) є монополістом у Східній Європі.

СКМ («Систем Кепітал Менеджмент») - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входить підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа та інших секторів економіки. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесмену Рінату Ахметову.