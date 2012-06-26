Експерти прогнозують зростання промвиробництва в Україні у 2012 році на 1,5%

Обсяг промислового виробництва в Україні у 2012 році збільшиться на 1,5%.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Аналітики ПУМБ, зважаючи на недавнє ускладнення ситуації на світових фінансових ринках, а також погіршення прогнозів розвитку світових економік, понизили свій прогноз промислового виробництва в Україні на 2012 рік. Зокрема, вони не чекають поліпшення зовнішньої кон'юнктури для продукції українського експорту в другому півріччі.

Як відзначають аналітики, згідно з інформацією Держкомстату, в травні 2012 року промислове виробництво в Україні зросло на 1% у порівнянні травнем 2011 року. За підсумками січня-травня обсяг промислового випуску збільшився на 0,7% рік до року.

Аналітики наголошують, що орієнтовані на зовнішні ринки галузі продовжують відчувати труднощі, пов'язані зі слабким попитом на продукцію. Обсяг виробництва в обробній промисловості в травні збільшився на 0,4% рік до року. Спад у металургійній промисловості триває: у травні обсяг виробництва скоротився на 1,1% рік до року. Обсяг виробництва машинобудівної продукції в травні збільшився на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

За словами аналітиків, зростання показують деякі галузі, орієнтовані переважно на внутрішній ринок. Зокрема, виробництво в харчовій промисловості у травні збільшилося на 3%. Обсяг виробництва в хімічній промисловості у травні збільшився на 14,9% рік до року, а за підсумками перших п'яти місяців зростання становило 10,8% рік до року.