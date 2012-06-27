ВПС Росії куплять 5 українсько-російських літаків Ан-148

Москва. Військово-повітряні сили Росії куплять 5 українсько-російських літаків Ан-148.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав головнокомандуючий ВПС Росії Віктор Бондарєв, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ан-148 ми купуватимемо. Один уже є і ще 4 беремо для навчання особового складу і вирішення транспортних завдань», - сказав В.Бондарєв.

Він також підкреслив, що ВПС Росії купуватимуть і Ан-70.

«Стосовно літака Ан-70 роботи йдуть і, в принципі, літак здійснив уже багато польотів. Українська сторона обіцяє виконати решту заходів. Літак дуже цікавий і ми, звісно, його братимемо», - сказав В.Бондарєв.

За його словами, затримка з реалізацією проекту була пов'язана з тим, що літак «був сирим».

«Ми вказали (на недоліки), сказали, що якщо те й те буде усунуто, ми його із задоволенням купуватимемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив підготувати пропозиції Україні для спільного виробництва літаків Ан-70 до засідання підкомітету з економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії, яке пройде сьогодні в Києві.