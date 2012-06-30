Кабмін затвердив проведення авіакосмічного салону «Авіасвіт-XXI» раз на два роки

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства економічного розвитку та торгівлі про проведення Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт-ХХI" раз на два роки на держпідприємстві "Антонов" (аеродром "Київ-Антонов", смт Гостомель) і в Національному авіаційному університеті.

Текст відповідного урядового розпорядження (№408-р від 27 червня 2012 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, уряд ухвалив рішення створити організаційний комітет із підготовки та проведення авіакосмічного салону, очолювати який буде перший віце-прем'єр-міністр.

Мінекономрозвитку доручено розробити й затвердити план заходів щодо проведення авіакосмічного салону, профінансувати заходи за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.