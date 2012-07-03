Президент пропонує розробити нові підходи до промислової політики

В Україні необхідно виробити нові підходи до промислової політики, а також прискорити розвиток реального сектора економіки.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В основу нових підходів, на думку В.Януковича, має бути закладено мету забезпечити модернізацію і технологічне оновлення цього сектора.

«Зростання інвестиційної та інноваційної активності бізнесу, впровадження енергозберігаючих технологій – єдино можливий шлях до підвищення якості економічного зростання», - наголосив В.Янукович.

Президент зазначив, що прискорення потребують також реформи в аграрному секторі.

«Уже цього року до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення необхідно забезпечити створення і повноцінне функціонування механізмів захисту інтересів сільгоспвиробників і продовольчої безпеки країни в цілому», - підкреслив глава держави.