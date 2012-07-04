«Укрекоресурси» запускає лінію переробки ПЕТ-пляшок у Хмельницькій області

Державне підприємство «Укрекоресурси» запускає лінію з переробки пластикових пляшок, яка буде виробляти ПЕТ-пластівці класу «А», в с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Як уточнили в прес-службі, лінія працює в тестовому режимі, її комерційний запуск планують до кінця літа поточного року.

Підприємство орендує лінію у компанії «СІБ-Пласт» і в перспективі планує її викупити.

У компанії відзначили, що з запуском лінії в регіоні запрацює повний цикл інфраструктури, що забезпечує роздільний збір твердих побутових відходів (ТПВ), їх сортування та переробку у вторинну сировину.

Продуктивність лінії по вхідному сировині становить 500 кг на годину і передбачає п'ять стадій роботи - від очищення, сортування, миття до подрібнення і безпосереднього процесу переробки ПЕТ-сировини. Лінія забезпечує роботою близько 20 осіб.

«Окупність даної лінії складає всього близько півроку. ПЕТ-сировина користується попитом у багатьох промислових галузях, ми вже маємо домовленості про співпрацю з кількома покупцями», - сказав директор ДП «Укрекоресурси» Дмитро Радіонов.

У компанії повідомили, що основними ринками збуту вторсировини будуть хімічна та парфумерна промисловість як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, ПЕТ-пластівці класу «А» є сировинною базою для виробництва хімволокна, смол для лакофарбової і парфумерної промисловості, вторинних ПЕТ-пляшок, бандажної стрічки та іншої популярної продукції.

Найближчим часом підприємство планує запустити ще кілька об'єктів у різних регіонах України, які дозволять забезпечити повний цикл збору, сортування і переробки ТПВ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено в 2001 році, є єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збору та утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збору твердих побутових відходів.