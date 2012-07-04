Україна і Росія найближчим часом обговорять питання про зняття торгових обмежень

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко найближчим часом планує обговорити зі своїм російським колегою Андрієм Бєлоусовим питання про зняття обмежень під час взаємної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема П.Порошенко уточнив, що планує обговорити питання зняття обмежень з експорту до Росії української трубної продукції.

Російська сторона, відзначив він, запропонує для розгляду питання по спеціальному режиму для окремих виробників флоат-скла, а також експорту сірників.

«Моя позиція принципова. Я не раз робив на ній акцент. Я впевнений, що в нашій взаємній торгівлі ми зацікавлені в ліквідації будь-яких обмежень, будь-яких квот, будь-яких захисних мит», - сказав П.Порошенко

Він зазначив, що переговори з російським колегою хоче провести до засідання українсько-російської міждержавної комісії, яку планують провести 12 липня в Криму.