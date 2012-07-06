КрАСЗ знизив виробництво автомобілів на 50%

ТОВ "ПО Кременчуцький автоскладальний завод" (" КрАСЗ ", Полтавська обл.) в січні-червні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, знизило виробництво автомобілів на 50%, або на 1 850 шт. - до 1510 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

За даними підприємства, завод працює в залежності від постачання комплектуючих і замовлень.

КрАСЗ в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 році.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів - до 6450 одиниць.