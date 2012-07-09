Ціни виробників промпродукції в Україні у червні зросли на 0,7%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в червні, порівняно з травнем 2012 року, становило 0,7%, із груднем 2011 року – 5,7%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з червнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 4,5%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в червні знизилися на 1,9%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалини продукція подешевшала на 4%, зокрема у видобутку нафти й природного газу - на 5,6%, видобутку, збагаченні й агломерації кам'яного вугілля - на 3,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,2%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,9%. Найбільше зростання цін (на 0,8%) спостерігалося у виробництві шкіри, виробів із неї та інших матеріалів, на 0,2-0,4% - у виробництві машин і обладнання, обробці деревини й виробництві виробів із неї, текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра й виробів із хутра, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції. Водночас у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки, виробництві гумових і пластмасових виробів, металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів, виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання, виробництві транспортних засобів і обладнання ціни знизилися на 0,1-3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни знизилися на 0,3%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива на 1,3%, виробництві цукру на 1,4%. При цьому відбулося зростання цін на продукцію (на 0,2-0,8%) у виробництві хліба й хлібобулочних виробів, напоїв, м'ясних продуктів.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання тарифів на 6,4%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції в травні порівняно з квітнем 2012 року становило 0,2%.

У червні 2011 року проти травня 2011 року зростання цін виробників промпродукції становило 0,5%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.