«Богдан» у січні-червні скоротив випуск легкових авто на 22%

Корпорація "Богдан" – один з найбільших українських виробників автомобілів – у першому півріччі 2012 року скоротила виробництво легкових автомобілів до 7 541 одиниці, що на 21,8% менше за виробництво за аналогічний період 2011 року, сказано у повідомленні корпорації.

При цьому в червні обсяг виробництва легкових авто впав у 3,5 раза у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року – до 643 одиниць. У травні поточного року «Богдан» виготовив 815 автомобілів.

Однією з основних причин критичної ситуації в автомобілебудівній галузі країни корпорація називає брак державної підтримки автовиробників.

«Корпорація вкотре звертає увагу влади на необхідність впровадження заходів із захисту вітчизняного автовиробника, зокрема введення додаткових мит на імпорт автомобілів, пільгового кредитування покупців із придбання вітчизняних авто, а також впровадження держпрограми підтримки автопрому, про яку неодноразово заявляли», – мовиться у прес-релізі корпорації «Богдан».

Нагадаємо, раніше заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник повідомив, що відомство пропонує підвищити ставки ввізного мита на автомобілі з 10% до 25%.

За його словами, таке підвищення є одним із заходів для розвитку автомобілебудування в Україні, передбачених концепцією розвитку галузі.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності.

На тлі падіння продажів на вітчизняному ринку корпорація «Богдан» повідомила про плани збільшення у 2012 році за рахунок розширення дилерської мережі експорту автомобілів «Богдан» в Російську Федерацію до близько 20 тис. одиниць із 10 тис. 576 автомобілів у 2011 році. За п'ять місяців поточного року експорт автомобілів на ринок РФ збільшився майже на 60% і становив 6 тис. 500 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

У даний час корпорація має два сучасні заводи: із виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів та тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.