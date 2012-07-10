«ЗАЗ» у І півріччі скоротив виробництво легкових авто на 29%

Найбільший український виробник легкових автомобілів «Запорізький автомобілебудівний завод» («ЗАЗ», м. Запоріжжя) у першому півріччі 2012 року скоротив виробництво легкових автомобілів до 20 067 одиниць з 28 305 автомобілів за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«ЗАЗ» повідомляє, що експорт автомобілів за звітний період скоротився до 7963 одиниць із 14 113 автомобілів у січні-червні 2011 року. У першому півріччі 2010 року підприємство виробило 15 950 автомобілів, а експорт склав 8556 одиниць.

«Запорізький автомобілебудівний завод» наводить такі дані про своє виробництво за шість місяців 2012 року за модельним рядом: Lanos - 3080 одиниць (6050 - у першому півріччі 2011 року), CHANCE - 2928 одиниць (12 444), Sens - 2 492 (2681), VIDA - 5029, А13 - 3000 (1323), ЗАЗ Forza - 1322 (840), KIA - 1224 (2381), ТАТА - 140 (80), Ланос Фургон - 504 ( 372).

«ЗАЗ» також виготовив у першому півріччі 2012 року 348 автобусів у порівнянні з 41 автобусом за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «ЗАЗ» збільшив випуск автомобілів на 33,9% в порівнянні з 2010 р. - до 60 862 одиниць.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в Корпорацію «УкрАВТО».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх регіонах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.