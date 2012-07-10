Червневі продажі вказують на наближення стагнації авторинку України – аналітики

У червні продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися у порівнянні з попереднім місяцем на 5%, що може свідчити про «швидке наближення стагнації авторинку», роблять висновки аналітики інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting.

При цьому, за даними AUTO-Consulting, червневі продажі легковиків перевищили показник аналогічного періоду 2011 року на 13,5%.

Як повідомляє група, лідером українського ринку як і раніше є Hyundai, але його позиції похитнулись на 6% у порівнянні з травнем. Знизилися показники й «ЗАЗ», навіть незважаючи на початок продажів ще однієї моделі ЗАЗ Vida.

Третє місце у червні сенсаційно здобули моделі Toyota, які, навпаки, додали у продажу 19% і випередили навіть «АвтоВАЗ».

«Це вперше за всю історію українського авторинку Toyota обігнала Lada з продажу. Lada у червні втратила майже 15%, і це незважаючи на активні продажі Lada Granta», - повідомляє AUTO-Consulting.

За «АвтоВАЗом» ідуть моделі Kia і Volkswagen, і лише невеликий спад активності не дозволив їм обійти російського конкурента.

Покращує свої продажі на українському ринку й Renault, якій вдалося випередити Skoda. Але найстрімкіший ривок у групі лідерів зробив Ford, чиї продажі зросли у червні на 39%. Досить стабільно тримається Nissan, але протистояти такому потужному пресингу з боку Ford у першому місяці літа він не зміг.

Ситуацію у другій «двадцятці» найпопулярніших брендів характеризуває невеликий спад продажів у порівнянні з попереднім місяцем, за винятком Mitsubishi, Ssang Yong і Audi.

За інформацією AUTO-Consulting, в сегменті преміальних автомобілів з'явився новий лідер. Тепер ним став Audi завдяки могутньому зростанню продажів. Mercedes-Benz відстав лишень на один автомобіль, але формально він став №2, а на третьому місці опинилася BMW.

«Дилери Lexus схаменулися після провалу останніх місяців і зуміли відірватися від Land Rover, але результати все одно не дозволяють їм втрутитися у суперечку головних фаворитів ринку. Відзначимо, що в червні на 20% зросли й продажі Volvo», - повідомляє прес-реліз.

Серед китайських брендів остаточно визначилася трійка лідерів. Geely, як і раніше, №1 із недосяжним для конкурентів результатом, друге місце стабільно у Chery, а ось третє місце вже котрий місяць займає Great Wall, причому почали добре продаватися не тільки позадорожники, але й легкові моделі «Великої Стіни».

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації «УкрАвтоПром», у 2011 році продажі нових легкових автомобілів в Україні збільшилися на 22,4% у порівнянні з 2010 роком – до 207,453 тис. штук, продажі нових автобусів збільшилися на 34,8% – до 3,640 тис. штук, а продажі нових комерційних авто збільшилися на 4,9% – до 19,797 тис. штук.

Експерти ринку раніше прогнозували, що ринок на тлі слабкого автокредитування у 2012 році зможе зрости не більш ніж на близько 10%, а у разі запровадження ввізних митних зборів може скоротитися на аналогічні 10%.

Як повідомляло агентство УНІАН, раніше у вівторок найбільший український виробник легкових автомобілів «Запорізький автомобілебудівний завод» повідомив про зменшення у першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів до 20 067 одиниць із 28 305 автомобілів за аналогічний період 2011 року.

А днем раніше друга за обсягами виробництва автомобілів у країні корпорація "Богдан" відрапортувала про скорочення за шість місяців випуску легкових авто до 7 541 одиниці, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.