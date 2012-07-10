«Луганськтепловоз» спростовує заяви про перепрофілювання підприємства

ПАТ «Луганськтепловоз» спростовує повідомлення губернатора Луганської області Володимира Пристюка про намір власника – ЗАТ «Трансмашхолдинг» перепрофілювати підприємство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Луганськтепловоза», власник підприємства, яким є «Трансмашхолдинг», має намір «як і раніше використовувати завод як головний майданчик із виробництва магістральних вантажних тепловозів для ВАТ «Російські залізниці».

Згідно з повідомленням, у нинішньому році частка замовлення РЗ становить 98%.

«Завод повинен виготовити більш як 150 секцій тепловозів – це чимале завантаження. Реорганізація, що проводиться на підприємстві, пов'язана з необхідністю підвищення ефективності роботи підприємства. Поточна собівартість виробництва не забезпечує конкурентоспроможність «Луганськтепловоза» як виробничого майданчика. Саме тому триває робота з оптимізації виробничих процесів», - сказано у повідомленні.

При цьому у прес-службі відзначають, що важливим чинником, який спонукає власника до реалізації цієї програми, є ситуація з боргами із виплати податку на додану вартість (ПДВ). На сьогоднішній день сума невідшкодованого державою ПДВ сягнула 235 млн. грн – це близько 20% обороту підприємства.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської ОДА Володимир Пристюк 25 червня заявив, що ПАТ «Луганськтепловоз» опинився у ситуації, коли врятувати підприємство може тільки зміна профілю виробництва.

За словами губернатора, новий топ-менеджмент, який прийшов до керівництва, вивчає ринок і перспективи переведення заводських потужностей на інші види продукції, які дозволили б підприємству вийти на економічно ефективну роботу.

14 червня генеральний директор ПАТ «Луганськтепловоз» Павло Цеснек заявив, що у поточному році на підприємстві буде скорочено 15% загальної кількості працівників.

За його словами, розміри майбутнього скорочення узгоджено з профспілкою.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, яке спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керівна компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».

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