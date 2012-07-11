Порошенко домовився про створення Комісії щодо торгових спорів з Росією

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, який здійснив дводенний візит до Росії, обговорив з ключовими міністрами уряду цієї країни економічне співробітництво, приділивши особливу увагу зняттю торгових бар'єрів.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністра П.Порошенка, він 9-10 липня здійснив візит до Росії, в рамках якого провів зустрічі з міністром економічного розвитку РФ Андрієм Бєлоусовим, міністром промисловості та торгівлі Денисом Мантуровим і міністром торгівлі РФ Андрієм Слепнєвим.

Згідно з повідомленням, міністри в першу чергу підготували низку міжурядових документів, які будуть винесені на обговорення президентів України і Росії 12 липня в Ялті.

Головну увагу міністри двох країн приділили необхідності зняття торгових бар'єрів, лібералізації доступу виробників на ринки двох країн, захисту інтересів інвесторів, які розвивають проекти на територіях обох держав.

«Це набуває особливої актуальності та доцільності у зв'язку з ратифікацією Державною думою РФ протоколу щодо вступу Росії до СОТ від 10 липня 2012 року», - говориться в повідомленні.

Крім того, П.Порошенко домовився про створення Комісії з вирішення чутливих питань у сфері торговельно-економічної співпраці.

«Головним завданням комісії стане врегулювання питань двосторонньої співпраці і моніторинг на постійній основі ситуації в зовнішній торгівлі між Україною і Російською Федерацією», - говориться в повідомленні.

Одночасно П.Порошенко порушив питання про доступ на російський ринок товарів українських виробників, відзначивши, що часто до товарів з України застосовуються жорсткі антидемпінгові дії.

Сторони також узгодили питання підготовки документа щодо усунення перешкод в реалізації проектів літакобудування, зокрема, «Ан-124», «Ан-70» і «Ан-148», і обговорили участь російських інвесторів в приватизації промислових підприємств України.

П.Порошенко запросив російських колег відвідати Україну з робочим візитом на початку вересня.