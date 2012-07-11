Вісім Ан-158 для Панами збиратимуть у Києві

Остаточну збірку восьми Ан-158, поставка яких передбачена контрактом між російською лізинговою компанією "Ільюшин Фінанс Ко" (ВАТ "ІФК) і панамськоЮ South American Aircraft Leasing SA, здійснюватиметься на серійному заводі «Антонов» державного підприємства «Антонов».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов», коментуючи підписання договору купівлі-продажу 15 літаків Ан-148 і Ан-158, що відбулося між ВАТ «ІФК» і South American Aircraft Leasing SA 9 липня під час міжнародного авіакосмічного салону Farnborough-2012 (Великобританія).

У прес-службі також додали, що остаточна зборка 7 літаків Ан-148 в рамках контракту з Панамою швидше за все буде здійснюватися на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).

Як повідомлялося в ЗМІ, 9 липня ВАТ «ІФК» уклала договір про поставку в Панаму до 2014 року 15 українсько-російських близькомагістральних пасажирських літаків Ан-148 і Ан-158 на загальну суму близько 420 млн дол.

Контракт передбачає поставку в Панаму перших трьох літаків Ан-158 з грудня 2012 року протягом трьох місяців, а також опціон на постачання п'яти Ан-158 і семи Ан-148 в 2013-2014 роках.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливим посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. У числі основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення обсягу багажних полиць у пасажирській кабіні, удосконалення конструкції крила, на 9% зменшено витрату палива і на 12% - прямі експлуатаційні витрати.