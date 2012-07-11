ЕКСКЛЮЗИВ: «Мотор Січ» забезпечить двигунами 15 літаків Ан-148 і Ан-158 для Панами

ПАТ «Мотор Січ» готове у повному обсязі і у встановлені терміни забезпечити постачання двигунів для 15 літаків Ан-148 і Ан-158 у рамках виконання контракту між російською лізинговою компанією "Іллюшин Фінанс Ко" (ВАТ «ІФК») і панамською South American Aircraft Leasing S.A.

Про це УНІАН заявив голова наглядової ради, директор зі зв'язків із громадськістю «Мотор Січі» Анатолій Малиш.

Коментуючи терміни виконання контракту, він відзначив, що поставка 6 двигунів Д-436-148 для перших трьох Ан-158, постачання яких до Панами планується протягом трьох місяців, починаючи з грудня 2012 року, не представляє для підприємства жодних проблем. «Питань немає, 6 двигунів до лютого або березня ми, звичайно ж, зробимо, і затримок за ними не буде», - сказав А.Малиш.

Що стосується виготовлення ще 24 двигунів до 12 літаків Ан-158, Ан-148, поставки яких до Панами заплановані на 2013-2014 роки, то і в цьому випадку голова наглядової ради «Мотор Січі» заявляє про готовність його підприємства виконати відповідне замовлення у строк. «На 2 роки 24 двигуни — це 2 двигуни на місяць. Для нас це не обсяг, - сказав А.Малиш і додав: - Можна порахувати вартість 30 двигунів, і стане зрозуміло, що це незначна частина нашого річного обсягу виробництва у грошовому виразі».

Як відзначила у коментарі УНІАН старший аналітик Dragon Capital Таїсія Шепетко, новина про підписання угоди на поставки до Панами 15 літаків Ан-158 і Ан-148 є позитивною для компанії «Мотор Січ», єдиного виробника двигунів для цих типів літаків. На думку аналітика, підписання угоди свідчить про активізацію попиту на ці машини, що може забезпечити наявність стабільних замовлень у середньостроковій перспективі. «Таким чином, ми підтверджуємо наш прогноз щодо виробництва двигунів D-436, якими оснащуються Aн-148/158, у розмірі 30 штук на 2012 рік», - сказано у коментарі інвесткомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в ході міжнародного авіакосмічного салону Farnborough-2012 (Великобританія) російська лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" (ВАТ «ІФК») і панамська South American Aircraft Leasing S.A підписали угоду купівлі-продажу 15 літаків Ан-148 і Ан-158. Контракт передбачає постачання до Панами перших трьох літаків Ан-158 з грудня 2012 року протягом трьох місяців, а також опціон на поставки п'яти Ан-158 і семи Ан-148 у 2013-2014 роках.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих у Росії авіаційних двигунів.

73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.