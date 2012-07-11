Метпідприємства збільшили негативний фінрезультат більш ніж у 6 разів

За підсумками січня-травня 2012 р. металургійні підприємства України збільшили проти 5 місяців 2011 р. негативний фінансовий результат (доподатковий збиток) в 6,3 разу, або на 4,96 млрд грн - до 5,9 млрд грн. Про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників гірничо-металургійного комплексу повідомив заступник генерального директора об'єднання «Металургпром» Олександр Зражевський.

За його словами, негативна рентабельність метпідприємств у цей період становила «мінус» 8,1% проти «мінус» 0,6% у січні-травні 2011 р.

О.Зражевський відзначив, що чистий дохід від реалізації (виручка) металургійної галузі України за 5 місяців 2012 р. скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11%, або на 8 млрд грн - до 65,418 млрд грн.

Заступник гендиректора «Металургпрому» також повідомив, що собівартість металопродукції скоротилася щодо січня-травня 2011 р. на 3,7% за рахунок зниження вартості сировини. Разом з тим він зазначив, що темпи зниження цін на металопродукцію істотно випереджають темпи зниження її собівартості.

Як повідомляв УНІАН, негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі в 2011 р. становив 4,603 млрд грн, що на 21,6% більше, ніж у 2010 р.

Показник рентабельності галузі в 2011 р. становив «мінус» 3,47% проти «мінус» 2,37% у 2010 р.