Ціни на металопродукцію можуть зрости до кінця липня

За даними держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза», до кінця липня п.р. очікується зростання цін на металопродукцію на зовнішніх ринках. Про це 11 липня у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Деркач.

«Сьогодні ситуація на зовнішніх ринках металу дещо стабілізувалася За останній тиждень трохи зросли ціни на заготівку, арматуру, катанку. Протягом липня очікується стабілізація цін на металопродукцію в портах Чорного моря, як на довгий, так і на плоский прокат. З другої половини липня експортери поступово підвищуватимуть свої котирування», - сказав Ю.Деркач.

За його словами, активізацію ринків викличуть мусульманські країни, у яких закінчується період затишшя у будівельній галузі у зв'язку з Рамаданом.

Як відзначив Ю.Деркач, у серпні-вересні ціни на металопрокат продовжать зростання через очікуване поліпшення макроекономічної ситуації у світі в другому півріччі. Цьому сприятимуть реалізація антикризової програми у Євросоюзі в обсязі 130 млрд євро, підтримка стабільних темпів зростання у США завдяки м'якій грошово-кредитній політиці, пожвавлення у реальному секторі економіки Китаю внаслідок впровадження урядом стимулювальних заходів.

Крім того, в IV кварталі прогнозується збільшення обсягів споживання сталі у світі на 2,3 млн. тонн щодо попереднього кварталу.

За словами Ю.Деркача, такий сценарій є помірно позитивним і його здійснення можливе тільки за умови реалізації стимулювальних заходів у ЄС та Китаї.