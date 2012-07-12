В Україні у І півріччі скоротився випуск автомобілів і автобусів

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у першому півріччі 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «УкрАвтоПром», скоротилося до 39 818 одиниць, що на 17,5% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників України, виробництво легкових автомобілів за цей період в умовах браку держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало на 19,6%, до 36 542 одиниць, виробництво комерційних автомобілів зросло на 23,3%, до 1 791 одиниці, а випуск автобусів зріс на 9,9%, до 1 485 одиниць.

При цьому у червні випуск легкових автомобілів знищився у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 31% - до 5 730 одиниць (6 741 машина у травні 2012 року), виробництво вантажних авто скоротилося на 2,8% - до 246 одиниць (253 машини у травні), а автобусів – збільшився на 32,2% - до 386 одиниць (292 у травні).

Асоціація не подає даних виробництва по компаніях-виробниках.

Раніше на поточному тижні найбільший український виробник легкових автомобілів «Запорізький автомобілебудівний завод» («ЗАЗ») повідомив про скорочення в першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів на 29% - до 20 067 одиниць.

Другий за обсягами виробництва в країні автовиробник - корпорація "Богдан" – за цей період скоротила випуск легковиків до 7 541 одиниці, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5% у порівнянні з 2010 роком - до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% – до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% – до 3087 штук.

За п'ять перших місяців 2012 року випуск легкових автомобілів, за даними Держстату, впав у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 16,9% - до 30,8 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).