Зростання попиту на метпродукцію можна очікувати до кінця літа - гендиректор ММК ім. Ілліча

Зростання попиту на металопродукцію можна очікувати лише наприкінці літа, коли завершиться мусульманське релігійне свято Рамадан і сезон відпусток у північній півкулі.

Як повідомляє маріупольська газета «Іллічівець», про це сказав 12 липня під час зустрічі з журналістами генеральний директор ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Володимир Бойко.

За його словами, перше півріччя меткомбінат відпрацював в умовах тривалої економічної кризи і завмирання ділової активності на зовнішніх ринках, що позначилося на рівні виробництва.

«Криза вдарила по всіх підприємствах металургійної галузі України. Завдяки тому, що комбінат імені Ілліча сьогодні - частина потужної й економічно стійкої Групи «Метінвест», ми маємо певний запас міцності, в повному обсязі забезпечені сировиною і маємо можливість стабільно працювати і розвиватися. Але негативні тенденції на світових ринках, зростання цін на енергоносії, транспортні перевезення та зниження попиту на металопродукцію не дозволяють нам сьогодні повністю завантажити виробничі потужності», - зазначив В.Бойко.

При цьому гендиректор підприємства нагадав, що за підсумками першого півріччя виробництво основних видів продукції на ММК ім.Ілліча знизилося на 2-7%.

«Ситуація, що склалася за рядом моментів подібна до тієї, в якій ми опинилися в розпал кризи 2008 року - сьогодні ми працюємо без доменної печі №2, зупинені дві мартенівські печі. Тому завдання №1 для всіх виробничих підрозділів - приділити особливу увагу мінімізації витрат при одночасному зростанні якісних показників виробленої продукції», - підсумував В.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, ММК ім. Ілліча за перше півріччя 2012 р. виробив 2,415 млн тонн прокату, що на 196 тис. тонн або на 7,5% менше, ніж за аналогічний періоду 2011 року.

У січні-червні комбінат виплавив 2871000 тонн сталі, що на 196 тис. тонн, або на 6,4% менше показника за січень-червень 2011 р. За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 2,431 млн тонн чавуну, що на 51 тис. тонн, або на 2% менше, порівняно з результатами за січень-червень минулого року.

До 1 липня меткомбінат виробив 5,601 млн тонн агломерату, що на 354 тис. тонн (на 5,9%) менше, ніж за 6 місяці 2011 року.

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить в Металургійний дивізіон Групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. збільшив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.

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