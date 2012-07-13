Кіпрська Trotio Holdings сконцентрувала 50% УГМК

Компанія Trotio Holdings Limited (Нікосія, Кіпр) сконцентрувала 50% акцій АТ «Українська гірничо-металургійна компанія».

Про це сказано в офіційному оголошенні УГМК.

Згідно з оголошенням, пакет акцій Trotio Holdings збільшився з 47,5% акцій УГМК до 50%. Воднчоас частка акцій фізособи, що володіла 13,34% статутного капіталу УГМК, зменшилася до 0.

При цьому в оголошенні не уточнюється, як було розподілено 10,84% акцій, якими раніше володів акціонер-фізооба. В УГМК зміну у складі власників компанії не коментують.

Довідка УНІАН. АТ «Українська гірничо-металургійна компанія» (УГМК) представляє на ринку України інтереси ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ВАТ «Донецький металопрокатний завод», ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод».

У 2006 році компанія УГМК вийшла на зовнішньоекономічний ринок як «Міжнародна металоторговельна мережа», до якої входять мережі: УГМК (Українська гірничо-металургійна компанія, Україна), РГМК (Російська гірничо-металургійна компанія, Росія), УГМК (Універсальна гірничо-металургійна компанія, Білорусь), ТОВ «УГМК-Грузія», UGMK CE (Чехія) і АТ «ГЦБ Центросталь-Бидгощ» (Польща), виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе, «Уманьферммаш», Чернівецький машинобудівний завод).

Станом на І квартал 2012 року акціонерами УГМК були Trotio Holdings Limited (47,5%), Frankiro Holdings Limited (34,2%), Олена Гайдук (13,34%).