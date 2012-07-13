Україна у січні-травні збільшила експорт давальницької сировини

Обсяги експорту давальницької сировини з України у січні-травні 2012 року збільшилися на 21,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становили 47,3 млн дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Водночас, в Україну за січень-травень 2012 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 38,7 млн дол. (на 42,2% більше від обсягів січня-травня 2011 року).

У січні-травні 2012 року в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на суму 1,45 млрд дол. (зростання на 4,3% порівняно з січнем-травнем 2011 року). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2,14 млрд дол. (зростання на 6,4%).

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Україна збільшила експорт давальницької сировини на 74,1% - до 105,7 млн дол. Імпорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, зріс на 60,7% - до 84 млн дол.