Спад промвиробництва у червні склав 1,4%, у січні-червні – зростання 0,4%

В Україні спад промислового виробництва в червні 2012 року, порівняно з червнем 2011 року становив 1,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, зростання промвиробництва в Україні становило 0,4%, у червні 2012 року проти травня – спад 2,5%.

За даними Держстату, спад виробництва в червні 2012 року проти червня 2011 року зафіксований у більшості галузей. Так зростання показника зафіксовано лише у видобувній промисловості — на 3,1%, (зокрема, у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин — на 4%, видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних — на 1,8%), у хімічній і нафтохімічній промисловості — на 6,2% (зокрема в хімічному виробництві — на 10,6%), а також у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — на 3%.

Найбільше зниження обсягів промвиробництва зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки — на 33,8%, а також у легкій промисловості — на 10,9%.

У металургії в червні 2012 року проти червня 2011 року зафіксовано спад на рівні 0,8%, проти травня 2012 року — 3,9%.

Машинобудування в червні поточного року проти червня 2011 року показало зниження обсягів виробництва на 8,9%, проти травня 2012 року — 3,2%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і обладнання становив — 11,1%, електричного, електронного й оптичного обладнання — 19,4%, транспортних засобів і обладнання — 1,5%.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу й води, обсяги промвиробництва в червні п.р. проти червня 2011 року зросли на 6,6%, проти травня 2012 року — на 3,6%, а в січні-червні 2012 року до аналогічного періоду 2011 — на 4,2%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3%, порівняно зі зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в червні 2011 року, порівняно з червнем 2010 року становило — 8,9%, у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,7%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного та соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва поточного року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.