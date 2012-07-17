Польська влада непохитна - не допустить продажу стратегічних компаній росіянам

Варшава.17 липня. УНІАН. Польська влада має намір дотримуватися стратегії недопущення російського капіталу у стратегічні сектори національної економіки, оскільки це може вплинути на незалежність країни і спроби диверсифікувати постачання газу в Польщу.

Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita, коментуючи недавню спробу російського гіганта " Акрон" купити найбільше в Польщі хімічне підприємство Zakłady Azotowе Tarnów.

"У польському уряд є згода на тему утримання російського капіталу від стратегічних галузей промисловості. Кілька місяців тому прямим текстом про це сказав прем'єр Дональд Туск", - сказав виданню один з міністрів на умовах анонімності.

Газета також приводить витяги з матеріалу польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW, аналог СБУ), присвяченого купівлі ZAT, яка споживає близько 10% газу в Польщі, левову частку якого країна купує у російського " Газпрому".

ABW у кінці травня поточного року попередило уряд, що купівля росіянами польського хімічного гіганта несе загрозу не лише для хімічної, але і для енергетичної галузі.

"... ми планує видобуток сланцевого газу вже через два роки, тому на нашому ринку з'явиться дешевий вітчизняний газ. Проте, поки це станеться, росіяни можуть отримати контроль над провідними споживачами газу. Якщо уряд почекає і не скористається пропозиціями, то за декілька років наші хімічні підприємства будуть дуже конкурентоздатними за рахунок сланцевого газу і LNG", - сказано у матеріалі.

Газета написала, що російський капітал тісно пов'язаний з Кремлем і через економіку отримує можливість впливати на політику країн, де він активно є присутнім, зазначивши, що в такій ситуації зараз, до прикладу, Україна.

Видання додало, що Болгарія, де також значні впливи росіян, заборонила видобуток сланцевого газу, який є головним конкурентом для традиційного "блакитного палива" з РФ.

Ряд інших польських ЗМІ, коментуючи тему, зазначали, що росіяни після купівлі ZAT можуть зменшити виробництво на цьому підприємстві, прибравши конкурента для своїх хімічних заводів, розташованих в Росії.

Довідка УНІАН. У кінці минулого тижня російський " Акрон" запропонував акціонерам котируваної на Варшавській фондовій біржі Zakłady Azotowе Tarnów викупити їх папери за ціною з близько 20% премією до ціни ринку. Польскoе міністерство держмайна, що є провідним акціонером компанії і контролює 32% акцій, назвало цю пропозицію спробою "ворожого поглинання" і ініціювала об'єднання ZAT з іншою великою хімічною компанією Zaklady Azotowe Pulawy. За даними польських ЗМІ, польські пенсійні фонди, що володіють 58% акцій компанії, підтримали плани об'єднання, відмовившись від ідеї продати папери росіянам.