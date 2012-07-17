Мінрегіон пропонує поетапно відмовитися від фосфатовмісних миючих засобів

Україні необхідно відмовитися від масового використання миючих засобів, що містять фосфати.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов на нараді з питань реалізації Загальнодержавної програми "Питна вода України" під головуванням прем'єр-міністра Миколи Азарова, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

"Фосфати - одні з найагресивніших забрудників води і поверхневих вододжерел, їх сполуки погано розкладаються в природі, завдають їй великої шкоди. Шкодять вони і людині, з часом призводячи до різних захворювань і розвитку ракових клітин. У той же час, більшість вітчизняних очисних споруд не розрахована на очищення стоків від вмісту фосфатів, у першу чергу тому, що на момент їх проектування подібних технологій і миючих засобів просто не існувало", - сказав він.

За словами О. Аліпова, необхідно терміново розробити нормативно-правовий акт про поетапне скорочення і заборону використання фосфатів в миючих засобах, аналогічного до того, який Мінрегіон розробив для поліетиленових пакетів малого об'єму.

У Мінрегіоні зазначили, що зміст фосфатних сполук в миючих засобах заборонений у багатьох країнах світу вже понад 10 років. Зокрема, в Німеччині, Італії, Австрії, Норвегії, Швейцарії і Нідерландах використовують тільки порошки без фосфатів. У Бельгії більше 80% порошків бесфосфатні, у Данії - 54%, Фінляндії і Швеції - 40%, Франції - 30%, Великобританії і Іспанії - 25%, Греції і Португалії - 15%. У Японії вже до 1986 року в пральних порошках фосфатів не було взагалі. Норми про заборону фосфатів у прально-миючих засобах діють в Республіці Корея, на Тайвані, в Гонконгу, Таїланді і в Південно-африканській Республіці. У США такі заборони охоплюють понад третину усіх штатів.

Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство екології і природних ресурсів України прогнозувало прийняття до кінця року законопроектів про заборону використання на побутовому рівні поліетиленових пакетів і поступову відмову від фосфатовмісних миючих засобів.