Мінрегіон пропонує посилити відповідальність за викиди неочищених стоків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує посилити відповідальність за скидання неочищених стічних вод.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, про це заявив виконувач обов'язків міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов на нараді з питань реалізації Загальнодержавної програми "Питна вода України" під головуванням прем'єр-міністра Миколи Азарова.

"Скидання в довкілля неочищених і недостатньо очищених стічних вод є одним з головних чинників, який має негативний вплив на якість води. Мінрегіон наполягає на посиленні контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства у цій сфері. Крім того, необхідно посилити відповідальність за їх порушення. Штрафи за скидання неочищених стоків повинні давати можливість проводити повне відновлення забруднених водойм, повністю усуваючи заподіяний збиток", - сказал он.

За словами О. Аліпова, на сьогодні в поверхневі водойми проводять 1246 випусків господарчо-побутових і 731 - промислових стоків, з них без очищення - 32,8%, з очищенням - 29,7%, що не відповідає державним нормативам.

В цілому за 2011 рік централізованими системами водовідведення без очищення у водойми скинуті 57,76 млн куб. м стічних вод, що складає 158,3 тис. куб. м на добу.