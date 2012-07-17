В Україні скоротилося виробництво легкових авто

Виробництво легкових автомобілів в Україні у першому півріччі 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 17,5% до 37,4 тис. одиниць, повідомляє Державна служба статистики України.

У той же час, виробництво вантажних автомобілів у країні за шість місяців поточного року збільшилося на 19,6% до 1 665 одиниць, а виробництво автобусів виросло на 12%, до 1 536 одиниць.

У червні українські автовиробники випустили 6,5 тис. "легковиків", що менше від показника попереднього місяця на 12,2%, а червня 2011 року - на 63,2%.

Раніше профільна асоціація " УкрАвтоПром" повідомила про падіння загального обсягу виробництва автотранспортних засобів в Україні за шість місяців 2012 року до аналогічного періоду 2011 року на 17,5% - до 39 818 одиниць.

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) минулого тижня повідомив про скорочення в першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів на 29% - до 20 067 одиниць.

Другий за обсягами виробництва в країні автовиробник - корпорація " Богдан" - за цей період скоротила випуск легковиків до 7 541 одиниці, що на 21,8% менше від обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, у порівнянні з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% - до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% - до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО" ("Запорізький автомобілебудівний завод"), Корпорація " Богдан", " Єврокар", Корпорація " АІС"("КрАСЗ"), Корпорація " Еталон" ("Чернігівський автозавод" і "Бориспільський автозавод").