Виробництво металопрокату в Україні залишилося на рівні 9,6 млн тонн

За підсумками січня-червня поточного року виробництво готового прокату чорних металів в Україні склало 9 млн 585 тис. тонн, що практично відповідає (на 0,2% більше) показнику за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляють у звіті Державної служби статистики.

У червні виробництво металопрокату в Україні склало 1 млн 597 тис. тонн, що на 0,6% більше, ніж за червень 2011 року.

За даними Держстату, за звітний період в Україні було виплавлено 8 млн 478 тис. тонн сталі (не враховуючи напівфабрикати, отримані безперервним литтям), що повністю відповідає результатам І півріччя 2011 року. Виплавка напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, знизилася за перших 6 місяців на 6,6% - до 8 млн 702 тис. тонн.

Виплавка чавуну за звітний період склала 14 млн 524 тис. тонн, що на 2% більше, ніж за січень-червень минулого року.

Виробництво залізорудної сировини за перше півріччя склало, за даними Держстату, 40,6 млн тонн, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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