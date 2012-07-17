"УкрАВТО" купує контрольний пакет «Буковина-Авто»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ЗАТ «Українська автомобільна корпорація» (УкрАВТО) (м. Київ) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Буковина-Авто» (м. Чернівці).

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Повідомляють, що дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входять більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.