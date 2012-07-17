Експерти прогнозують збереження негативної динаміки промвиробництва в Україні

Експерти прогнозують збереження негативної динаміки промислового виробництва в Україні.

Як повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук, статистика промвиробництва за червень виявилася гіршою за очікування, при цьому підстав поліпшення ситуації у другому півріччі поки немає.

«Результати роботи промисловості в першому півріччі були гірші за наші очікування. Враховуючи той факт, що ситуація на світових товарних ринках залишається невизначеною, ми не очікуємо поліпшення динаміки промислового сектора в другому півріччі», - сказав В.Ваврищук.

За словами керівника аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександра Вальчишена, спад обсягів промвиробництва в червні 2012 року проти червня 2011 зумовлений в основному зниженням зовнішнього і внутрішнього попиту на тлі уповільнення глобальної економіки.

О.Вальчишен вважає, що в липні (липень 2012 р. до липня 2011 р.) слід очікувати спаду промвиробництва близько 1%.

У свою чергу економіст інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська зазначила, що в червневому спаді промвиробництва винен «зайвий» вихідний день, а також різке зниження виробництва в машинобудуванні.

«Частково погіршення річної динаміки промвиробництва в червні пов'язано з негативним календарним ефектом (у червні 2012 року було на 1 робочий день менше, ніж роком раніше), почасти також з різким зниженням виробництва в машинобудуванні (з +0,5% рік-до-року в травні до -8.9% в червні) і посилюванням негативних тенденцій в нафтопереробці (робота на ряді підприємств галузі зупинена)», - сказала І.Піонтковська.

За її словами, в разі поліпшення ситуації на зовнішніх ринках за підсумками поточного року Україна все ж може розраховувати на невелике, але все ж зростання обсягів промвиробництва.

«Червневі результати роботи промисловості відображають слабкий зовнішній попит. За підсумками року, за умови деякого поліпшення зовнішньої кон'юнктури і на тлі низької бази порівняння в четвертому кварталі 2012 року, зростання промвиробництва може незначно покращитися (до 1%)», - зазначила І.Піонтковська.

У теж час В.Ваврищук повідомив, що статдані з промвиробництва в Україні за червень визначили істотний перегляд прогнозу компанії Concorde Capital за даним показником.

«Швидше за все, машинобудування і металургія - основні експортоорієнтовані сектори України - знизять обсяги виробництва в порівнянні з 2011 роком. Ми знижуємо наш прогноз зростання промислового виробництва в 2012 році до 0,2% р/р з 2,9% р/р раніше», - повідомив В.Ваврищук.

У теж час А.Вальчишен зазначив, що аналітики групи «Інвестиційний капітал Україна» прогнозують спад промвиробництва в Україні в 2012 році на рівні 1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в червні 2012 року порівняно з червнем 2011 року склав 1,4%.

У січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним період 2011 року зростання промвиробництва в Україні склало 0,4%, в червні 2012 року проти травня - спад 2,5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% в порівнянні з ростом на 11,2% в 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року склав 8,9%, в січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,7%.

Відповідно до прийнятої в кінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва в поточному році складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.