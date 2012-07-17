Корпорація «Богдан» може закрити завод у Черкасах

Корпорація "Богдан" - один із найбільших українських виробників автомобілів - веде переговори з низкою європейських автовиробників для реанімації свого проекту виробництва автомобілів у Росії і не виключає консервації свого автозаводу в Черкасах.

Про це агентству УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, закриття потужностей у Черкасах є найгіршим із можливих сценаріїв і стане можливим лише в разі, якщо Україна найближчим часом не вживе ніяких заходів щодо захисту свого авторинку.

«Російський проект може розвиватися за кількома сценаріями: це може бути створення СП або організація контрактного виробництва автомобілів. У випадку, якщо ситуація в Україні не зміниться і російський проект буде розвиватися за сценарієм контрактної збірки, корпорація «Богдан» не виключає можливості консервації заводу в Черкасах і перенесення виробничих ліній - обладнання для зварювання, складання і фарбування автомобілів до Росії», - сказав С.Красуля.

«Отже, це призведе до скорочення тисяч співробітників і скорочення відповідних податкових надходжень», - додав він.

За його словами, корпорація «Богдан» має у своїй власності в Росії земельну ділянку площею 252 гектарів, яка дозволяє в найкоротші терміни організувати СКД-виробництво легкових автомобілів потужністю 120 тисяч на рік, а підписана з Мінекономрозвитку РФ угода про промзбірку надає пільговий режим ввезення автокомпонентів.

"Для реалізації проекту нам необхідний партнер, тому зараз ми ведемо переговори з рядом європейських виробників, у яких ще немає виробництва в РФ або вони планують розширити потужності", - додав прес-секретар, не назвавши ці компанії.

За інформацією української преси, в списку потенційних партнерів «Богдана» за російським проектом знаходяться німецькі компанії Volkswagen Group, BMW, французька Citroen і італійська FIAT.

За словами С.Красулі, в даний час виробництво автомобілів в Україні в умовах відсутності державної підтримки цього сектора є збитковим. У цьому зв'язку, потужності Черкаського заводу автокорпорації «Богдан» завантажені лише на 10% і виробництво продовжує падати.

Минулого тижня корпорація «Богдан» повідомила про скорочення в першому півріччі 2012 року виробництва легкових автомобілів до 7541 одиниць, що на 21,8% менше виробництва за аналогічний період 2011 року.

При цьому, в червні обсяг виробництва легкових авто впав в 3,5 рази в порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року - до 643 одиниць. У травні поточного року «Богдан» виробив 815 автомобілів. Однією з основних причин критичної ситуації в автомобілебудівній галузі країни корпорація називає відсутність державної підтримки автовиробників.

Нагадаємо, раніше заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник заявляв, що це відомство пропонує підвищити ставки ввізного мита на автомобілі з 10% до 25%.

За його словами, дане підвищення є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україну, передбаченої концепцією розвитку галузі.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі прийняла рішення про підвищення мит на імпортні автомобілі, однак документ ще не опублікований і не набув чинності.

На тлі падіння продажів на вітчизняному ринку корпорація «Богдан» у червні повідомила про плани збільшення в 2012 році за рахунок розширення дилерської мережі експорту автомобілів «Богдан» до Російської Федерації до близько 20 тис. одиниць з 10 тис. 576 автомобілів в 2011 році. За п'ять місяців поточного року експорт автомобілів на ринок РФ збільшився майже на 60% і склав 6 тис. 500 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов в руки менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

В даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів та тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.