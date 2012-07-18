Спад промвиробництва частково зумовлений меншою кількістю робочих днів – експерт

Спад промислового виробництва в Україні в червні 2012 року проти червня 2011 року частково пояснюється меншою кількістю робочих днів, повідомила в коментарі УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

«Частково зіграв у несприятливу сторону чинник меншої кількості робочих днів у червні. У зв'язку з перенесенням свят у червні цього року було всього 18 робочих днів, при цьому минулого року (в червні 2011 року) було 20 робочих днів, і відповідно, ті підприємства, які працюють з вихідними, знизили обсяги виробництва. Зокрема, ми бачимо різкий спад обсягів виробництва у машинобудуванні», - сказала О.Бєлан.

Таким чином, на її думку, червневий спад промвиробництва є наслідком технічного чинника.

«Найімовірніше, червневі показники відобразили вплив «календарного чинника», ніж погіршення попиту», - стверджує О.Бєлан.

Також вона відзначила погіршення динаміки в секторі нафтопереробки, що негативно впливає на загальний показник виробництва.

«Продовжує погіршуватися ситуація в секторі нафтопереробки у зв'язку з тим, що імпортні нафтопродукти залишаються дешевшими, порівняно з бензином, виробленим всередині країни. Спад у галузі дуже глибокий, і це, звісно ж, помітно впливає на динаміку всієї промисловості», - повідомила експерт.

У той же час, О.Бєлан заначила, що в динаміці інших ключових галузей не спостерігається різких змін.

Вона повідомила, що за прогнозами інвестиційної компанії Dragon Capital, зростання промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року складе 1,5%.

«Ми чекаємо, що промвиробництво коливатиметься на рівні близько нуля десь до жовтня, потім буде технічне поліпшення показника рік-до-року, завдяки низькій базі порівняння, – погіршення зовнішньої кон'юнктури і сповільнення української промисловості розпочалося в IV кварталі минулого року. Наш прогноз по року - 1,5%», - повідомила О.Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в червні 2012 року, порівняно з червнем 2011 року, склав 1,4%.

У січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, зростання промвиробництва в Україні склало 0,4%, в червні 2012 року проти травня – спад 2,5%.

У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3%, порівнянні із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в червні 2011 року, порівняно з червнем 2010 року склало 8,9%, у січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 8,7%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва цього року складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом – 8,3%.