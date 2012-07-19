"Метінвест" погасив кредит у 1,5 млрд дол.

Metinvest BV, материнська компанія міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній «Метінвест», 19 липня оголосила про повне погашення п'ятирічного кредиту на суму 1,5 млрд дол., який був наданий для рефінансування синдикатом із 16 банків у липні 2007 році. Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті компанії «Метінвест».

Відповідно до прес-релізу, синдикований кредит був виданий за ставкою LIBOR + 1,7% річних і включав два транші: кредит на суму 1 млрд дол. (кредит А) і бланковий револьверний кредит у розмірі 0,5 млрд дол. (кредит B). Отримані кошти були спрямовані на рефінансування боргів «Метінвесту», фінансування програми капітальних інвестицій і поповнення обігового капіталу, а також на загальнокорпоративні цілі. Deutsche Bank AG (Amsterdam), ING Bank NV, ABN Amro Bank NV і BNP Paribas (Suisse) SA виступали в якості уповноважених організаторів кредиту.

«Синдикований кредит на суму 1,5 млрд дол. став рекордною сумою в кредитній історії Метінвесту і найбільшим позикою, залученою українською приватною компанією в 2007 році. Нам вдалося залучити кредитні кошти на вигідних умовах, що свідчить про впевненість інвесторів у бізнесі «Метінвесту» і його фінансовому стані. Платежі, включаючи процентні виплати, здійснювалися суворо за графіком під час кредитної кризи 2008-2009 рр.. і аж до сьогоднішнього дня. Повністю і вчасно погасивши кредит, «Метінвест» ще раз підтвердив свою репутацію стійкого бізнесу та високонадійного позичальника», - наводять у прес-релізі слова фінансового директора Групи «Метінвест» Сергія Новикова.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).