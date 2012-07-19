S&P змінило прогноз рейтингів Ferrexpo на «негативний»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз по рейтингах українського виробника залізорудних окатишів Ferrexpo PLC зі "стабільного" на "негативний".

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, S&P підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги "В+/В" Ferrexpo PLC і рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу "В+". "Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту зберігається на рівні "3", що демонструє наші очікування істотного (50-70%) відшкодування боргу у разі дефолту", - сказано в повідомленні.

Також повідомляють, що перегляд прогнозу обумовлений негативним прогнозом по суверенних рейтингах і думкою S&P про підвищення країнових ризиків України (В+/Негативний/В), зокрема ризиків, пов'язаних із затримками відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) і зростанням інфляції (електрика і газ), що, на думку рейтингового агентства, може мати негативний вплив на показники операційної діяльності Ferrexpo.

Рейтинг як і раніше демонструє думку Standard & Poor's про слабкий профіль бізнес-ризиків і агресивний профіль фінансового ризику групи Ferrexpo згідно з методологією S&P.

"Ми вважаємо, що рівень суверенного рейтингу і оцінка ризику переведення і конвертації валюти як і раніше матимуть стримуючий вплив на рейтинги Ferrexpo, оскільки усі основні активи групи розташовані в Україні", - сказано в повідомленні.

За інформацією S&P, прогноз "негативний" показує ймовірність негативної рейтингової дії відносно Ferrexpo у разі пониження рейтингу України або оцінки ризику переведення і конвертації валюти для країни, оскільки "група, як і раніше, схильна до країнових ризиків, пов'язаних з веденням операційної діяльності в Україні".

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією з штаб-квартирою в Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, які використовують у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини і інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії і інших країн АТР (Азійсько-тихоокеанського регіону).

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Минулого року компанія залучила у групи західних банків на розвиток своїх проектів п'ятирічний кредит у розмірі 420 млн дол., а також розмістила на ринку п'ятирічні євробонди на 500 млн дол.

Залучені кошти Ferrexpo скерувала на програму своєї модернізації, зокрема, на облаштування нового родовища Єристовське, видобуток руди на якому повинен початися у 2013 році.

Впродовж найближчих півтора-двох років компанія планує збільшити свої потужності з виробництва окатишів у річному об'ємі до 12 млн тонн.