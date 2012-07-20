"Метінвест" зберігає високу кредитоспроможність — інвестаналітик

"Метінвест" зберігає високу кредитоспроможність, незважаючи на складні умови на ринку сталі. Таку думку висловив керуючий директор, глава аналітичного департаменту Dragon Capital Андрій Беспятов, коментуючи на прохання УНІАН погашення компанією Metinvest B.V. кредиту у 1,5 млрд дол.

"Попри те, що ця позика була рекордною за всю історію "Метінвесту", компанія поступово погашала його впродовж 2008-2012 рр., і таким чином, остання виплата по ньому не мала істотного впливу на загальний рівень заборгованості компанії (3556 млн дол. на кінець І кв. 2012 року). За озвученими раніше оцінками "Метінвесту", виплати по основній сумі боргу в 2012 р. повинні скласти 336 млн дол. Таким чином, новина не мала істотного впливу на наші прогнози щодо загальної заборгованості і чистого боргу компанії на кінець 2012 р.(4,1 млрд дол. і 3,6 млрд дол. відповідно) і на коефіцієнт Чистий Борг /EBITDA 1,8x (що набагато нижче рівня, передбаченого умовами випуску євробондів (3,0)", - сказав у коментарі А.Беспятов. Експерт зазначає, що новина є в цілому нейтральною для єврооблігацій "Метінвесту". "У зв'язку з чим ми підтверджуємо наш позитивний прогноз кредитоспроможності групи, незважаючи на складні умови на ринку сталі цього року", - підсумував А.Беспятов.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня компанія Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній "Метінвест", оголосила про повне погашення п'ятирічного кредиту на суму 1,5 млрд дол., який був наданий для рефінансування синдикатом з 16 банків у липні 2007 р. Синдикований кредит був виданий по ставці LIBOR + 1,7% річних і включав два транші: кредит на суму 1 млрд дол. (кредит А) і бланковий револьверний кредит у розмірі 0,5 млрд дол.(кредит B). Отримані кошти були спрямовані на рефінансування боргів "Метінвесту", фінансування програми капітальних інвестицій і поповнення оборотного капіталу, а також на загальнокорпоративні цілі. Deutsche Bank AG(Amsterdam), ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. і BNP Paribas(Suisse) SA виступали уповноваженими організаторами кредиту.

Довідка УНІАН. "Метінвест" - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ(71,25%) і група компаній СМАРТ(23,75%).