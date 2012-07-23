Одеський припортовий завод у першому півріччі отримав 100,4 млн грн чистого збитку

Одне з найбільших хімічних підприємств України "Одеський припортовий завод" у першому півріччі 2012 року на тлі падіння виручки отримало чисті збитки у розмірі 100,4 млн грн порівняно з чистим прибутком у 229,4 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляє завод у своєму фінансовому звіті, виручка від реалізації при цьому знизилася до 2,241 млрд грн з 2,692 млрд грн у першому півріччі 2011 року.

Чистий дохід у січні-червні 2012 року скоротився до 2,174 млрд грн з 2,624 млрд грн в першому півріччі 2011 року, а собівартість реалізації продукції і послуг знизилася до 2,138 млрд грн з 2,176 млрд грн роком раніше.

Валовий прибуток підприємства у першому півріччі впав до 35,8 млн грн з 448,1 млн грн у першому півріччі 2011 року.

На початку поточного року уряд України затвердив фінансовий план Одеського припортового заводу, який передбачає отримання у 2012 році валового доходу (виручки) на рівні 6,607 млрд грн і чистого прибутку - 490 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - у випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, яка надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

У 2011 році ОПЗ отримав чистий прибуток у розмірі 336,133 млн грн проти чистих збитків у 87,169 млн грн роком раніше.

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