«Кримський Титан» має намір залучити кредити на 2,88 млрд грн

ПрАТ «Кримський Титан» оголосило тендери на залучення кредитних ресурсів на загальну суму 2,88 млрд грн. Про це повідомляється на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, підприємство має намір залучити три поновлювані мультивалютні кредитні лінії терміном на 1 рік на 800 млн грн, 480 млн грн та 160 млн грн. Крім того планується залучення ще трьох кредитних ліній на аналогічні суми, але на термін 2 роки.

Дата розкриття конкурсних пропозицій - 20 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» - сучасне високотехнологічне підприємство, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

«Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

До складу ЗАТ «Кримський Титан», крім головного підприємства, входять дві філії - Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірського, видобувного, збагачувального та металургійного виробництв.

Українському бізнесменові та інвестору Дмитру ФІРТАШУ належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% - 1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

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