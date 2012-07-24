Проблемні питання "Карпатнафтохіму" розгляне комісія на чолі з міністром фінансів

Усі проблемні питання ТОВ «Карпатнафтохім» розгляне комісія, яку очолить міністр фінансів України Юрій Колобов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк у понеділок, 23 липня, на прес-конференції. (Минулого тижня про проблеми підприємства губернатор проінформував Президента України Віктора Януковича).

«Так, я говорив про «Карпатнафтохім» та просив Президента створити окрему комісію, яку очолить міністр фінансів і яка розгляне усі проблемні питання, - зазначив М.Вишиванюк. - Думаю, що взаємини з «Карпатнафтохімом» будуть врегульовані ».

За словами губернатора, «там є проблеми: претензії «Карпатнафтохіму» до нашого уряду, але у нашого уряду є претензії до «Карпатнафтохіму». І ці претензії взаємні».

«Я, думаю, що найближчим часом за участю міністра фінансів Юрія Колобова ми врегулюємо всі питання, і «Карпатнафтохім» проведе свій ремонт», - зазначив М.Вишиванюк.

Як повідомляв УНІАН, на ТОВ «Карпатнафтохім» мають намір у вересні почати плановий капітальний ремонт.

За інформацією прес-служби підприємства, припинення виробництва не буде, а буде капремонт. «На вересень-жовтень 2012 року заплановано плановий капітальний ремонт, - відзначили в прес-службі. - Сьогодні підприємство працює. Проте остаточне рішення про тимчасове припинення виробництва ще не прийнято».

Разом з тим, прес-служба зазначає, що складною сьогодні є ситуація на світовому ринку нафтохімічної продукції, де спостерігається падіння цін на окремі її види, в тому числі і полівінілхлорид суспензійний, який наразі є основним продуктом «Карпатнафтохіму». На підприємстві сподіваються, що за час капітального ремонту зможе вирішитися питання з відвантаження споживачам зі своїх складів уже готової продукції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) Створено в 2004 році. Засновниками є ЗАТ «ЛУКОР» (м. Калуш, Івано-Франківська область) і компанія «LUKOIL Chemical B. V. », зареєстрована Торгово-промисловою палатою в Амстердамі (Нідерланди).

Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену.